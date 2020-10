Black Friday avant l’heure : le TOP des bons plans Amazon déjà disponibles 🔥

Idéal pour booster le système et les applications d'un ordinateur, ce SSD du géant coréen (référence MU-PC500T/WW) est compatible multi-OS (Android, MacOS, Windows). Doté d'un design léger et compact en aluminium, il embarque la technologie NVMe pour des débits jusqu'à 1050 Mo/s et une interface USB 3.1 Type C. Et il est possible de le connecter à une console de jeux comme à un téléphone, une tablette ou un PC.