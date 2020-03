Deux cartes mémoire micoSDXC à prix choc aujourd'hui chez Amazon

La SanDisk Extreme Plus 128 Go à -57%

95 euros de remise immédiate sur la SanDisk Ultra 400 Go

On commence donc la carte microSDXC SanDisk Extreme Plus de 128 Go qui est fournie avec un adaptateur SD. Cette dernière est vendue à 28,99 euros au lieu de 66,99 euros ; soit 57% de remise immédiate de la part du site marchand.L'accessoire dispose d'une vitesse de lecture allant jusqu'à 170 Mo/s et d'une vitesse maximale de lecture de 90 Mo/s.La carte mémoire est homologuée A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides sur smartphone.Compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30), elle est résistante aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.Pour 272 Go supplémentaires, vous avez la SanDisk Ultra de 400 Go qui est à 67,99 euros au lieu de 162,99 euros ; ce qui fait 95 euros d'économies réalisées.Cette carte microSD accompagnée aussi d'une carte SD a été conçue pour enregistrer et visionner de la vidéo au format Full HD. Ses vitesses de transfert allant jusqu'à 100 Mo/s vous assurent de pouvoir déplacer tout votre contenu préféré.À titre d'exemple, vous pouvez stocker 960 albums musicaux, 7 200 photos ou encore 1920 minutes de vidéo.Avec ces deux cartes mémoire à prix réduits, vous êtes sûrs de ne pas manquer d'espace pour stocker vos contenus multimédias.Pour rappel, la livraison des deux cartes mémoire est gratuite pour une réception à domicile puisqu'il s'agit de deux produits dont les montants respectifs sont supérieurs à 25 euros d'achats.Enfin, les membres Prime bénéficient de la livraison rapide.