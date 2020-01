Soldes Amazon : smartphone Huawei Nova 5T 128 Go + enceinte portable à 359€ au lieu de 399€

Une enceinte offerte pour l'achat du Huawei Nova 5T

4 appareils photo

Il faudra donc se tourner vers la plateforme française d'Amazon pour se procurer en promotion le smartphone Huawei Nova 5T. Avec 10% de remise immédiate par rapport son prix initial, les clients Amazon peuvent l'acheter à 359 euros. Mais ce n'est pas tout ! Le géant de l'e-commerce offre une enceinte CM510 (d'une valeur de 26 euros) pour tout achat du Nova 5T.Concernant des éventuels frais de port supplémentaires, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant dépasse les 25 euros d'achat. En général, il faut compter 3 à 4 jours pour avoir le smartphone chez vous. Quant aux membres Prime , ils bénéficient de la livraison gratuite en 1 jour ouvré.Le Huawei Nova 5T est un smartphone doté d'un écran FullView de 6,26 pouces (avec une résolution de 2340 x 1080 pixels), du puissant processeur Kirin 980, d'une mémoire vive de 6 Go, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 3750 mAh (compatible charge rapide) ; le tout tournant sous le système d'exploitation mobile Android.Côté APN, on retrouve 4 appareils photos : un capteur Ultra grand angle de 16 MP, un capteur principal de 48 MP et un double capteur de 2 MP (pour la profondeur de champ et la photographie macro).Enfin, le Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac, le Bluetooth 5.0, le NFC, la connexion USB Type-C et le lecteur d'empreinte digitale sont notamment de la partie.