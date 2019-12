L'enceinte bluetooth Ultimates Ears Wonderboom à moins de 50€ chez Amazon

Ultimates Ears Wonderboom : jetez-vous à l'eau !

Un son puissant et une enceinte ultra portable

L' enceinte bluetooth Ultimates Ears Wonderboom est un accessoire audio totalement étanche qui vous permet de l'utiliser dehors, sous la douche et même, pourquoi pas, à la piscine ! En effet, en plus de ne pas craindre l'humidité, l'Ultimate Wonderboom flotte à la surface de l'eau. En abaissant le prix de cette jolie enceinte à seulement 49,99 €, c'est une économie de 50 € (soit une réduction de 50 %) que vous propose aujourd'hui Amazon. Une sacrée bonne affaire donc, qu'il serait dommage de laisser filer !C'est dans son coloris noir, le plus passe-partout mais aussi le plus élégant, que l'enceinte est en ce moment accessible à ce prix. La livraison est gratuite sur cet article si vous résidez en France métropolitaine.Cette enceinte bluetooth Ultimate Ears Wonderboom offre un son riche et d'une belle puissance, appuyé par des basses qui restitue la profondeur nécessaire à une écoute de qualité. Pour augmenter encore l'intensité de votre son, il est possible de combiner facilement deux enceintes Ears Wonderboom ensemble.Véritable compagne de routes pour tous vos déplacements, l'enceinte de chez Ultimate bénéficie d'une bonne autonomie de 10 heures et se montre parfaitement résistante aux chocs. Grâce à son petit format (9,3 x 9,3 x 10,2 cm), l'enceinte s'attrape à une main pour être posée exactement où vous voulez. Équipée d'un anneau de suspension, elle peut même être accrochée à votre sac à main ou à votre sac à dos !Avec l'enceinte bluetooth Ultimate Ears Wonderboom, ne vous séparez plus un seul instant de votre musique préférée.