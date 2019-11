Black Friday 2019 Amazon : SanDisk Ultra 128Go Dual Drive à 23,49€

La SanDisk Ultra Dual Drive de 128Go à -50% pour le Black Friday

Une double connectique micro-USB et USB 3.0

C'est donc chez le géant de l'e-commerce Amazon qui propose une promotion très intéressante sur l'achat de la SanDisk Ultra Dual Drive.En effet, alors qu'elle est normalement vendue à 46,99 euros, la clé USB double connectique voit son prix baisser à 23,49 euros pour le Black Friday. Et cerise sur le gâteau, les frais de port sont offerts pour un retrait du produit en point relais.Idéale pour relier un ordinateur ou un smartphone, la SanDisk Ultra Dual Drive de 128 Go (référence SDDD3-128G-G46) est une clé disposant d'une double connectique micro-USB et USB 3.0. Le connecteur USB 3.0 est ultra-performant et rétrocompatible avec les ports USB 2.0.Avec cette clé USB, vous pourrez ainsi sauvegarder vos différents fichiers multimédias (jusqu'à 7200 photos, 320 minutes de vidéos et 8 000 chansons au format MP3) avec des vitesses allant jusqu'à 150 Mo/s de la clé à l'ordinateur.En ce qui concerne les dimensions, SanDisk Ultra Dual Drive mesure 3 x 2,5 x 1,2 cm (pour un poids de 4,54 grammes). Enfin, le petit accessoire bénéficie d'une garantie de 5 ans.