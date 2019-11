Black Friday Amazon : iRobot Roomba 981 à 449€ au lieu de 699€

Le iRobot Roomba 981 en promo pour le Black Friday sur Amazon

Le géant de l'e-commerce permet à ses clients d'acheter en promotion le iRobot Roomba 981. Alors qu'il est initialement vendu à 749 euros, l' aspirateur robot voit son prix chuter à 449 euros ; soit une belle ristourne de 40% de la part du site marchand.Au vu du tarif élevé du produit, Amazon suggère de payer l'aspirateur robot en 4 fois sans frais ; ce qui correspond à 4 mensualités de 112,25 euros chacune. Et pour rappel, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires pour une livraison à domicile puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros.Avec le iRobot Roomba 981, vous pouvez mettre votre aspirateur traditionnel de côté. En effet, le Roomba 981 est un aspirateur robot qui fera tout à votre place.D'une autonomie de 120 minutes, le iRobot Roomba 981 dispose notamment d'une capacité de 0,6 litre. Peu encombrant et léger, l'appareil mesure 35,1 x 35,1 x 9,2 cm et pèse 4 kilos.L'aspirateur robot est livré avec une batterie Lithium rechargeable, une base de chargement Home Base, un cordon d'alimentation, 2 virtual wall barrière virtuelle Double Fonction (avec 2 piles AA fournies), un filtre supplémentaire, une brosse latérale supplémentaire et un guide d'utilisation.