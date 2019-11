Black Friday Amazon : montre GPS Multisports Garmin Forerunner 735XT à moins de 180€

40% de remise sur la Forerunner 735XT de Garmin pour le Black Friday

Une montre connectée idéale pour les sportifs et les sportives

C'est dans le cadre du Black Friday 2019 que la Forerunner 735XT de Garmin est proposée en promotion sur Amazon France. Affichée à 299,99 euros, la montre connectée voit son prix baisser à 179 euros. L'objet connecté est proposé en deux coloris : noir-gris ou vert d'eau. Pour le coloris vert d'eau, vous avez jusqu'à ce soir pour vous procurer la montre connectée.Sur la fiche produit, Amazon informe à ses membres qu'ils ont la possibilité de payer la montre en 4 fois sans frais ; ce qui correspond à 4 mensualités de 44,75 euros chacune. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursements avant de vous engager.Cette montre connectée, qui est destinée aux sportifs et aux sportives, permet d'améliorer la performance lors d'activités sportives à l'extérieur comme à l'intérieur. La Forerunner 735XT de Garmin offre plusieurs modes et fonctionnalités adaptées à des sports variés comme la course à pied, le cyclisme, la natation, ou encore le ski de fond.En plus du contrôle de ses performances, l'utilisateur peur profiter d'un suivi de ses activités quotidiennes grâce à une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de sa fréquence cardiaque, et des informations plus précises sur les calories brûlées pendant la journée.Enfin, la montre peut afficher tout type de notifications provenant d'un smartphone Android ou iOS (SMS, e-mails, alertes, etc,...).