Black Friday Amazon : Enceinte sans-fil Sonos One à 179€ au lieu de 229€

Black Friday Amazon : la Sonos One en promotion !

Un son riche et puissant

La Team Clubc Bons Plans vous donne rendez-vous sur la plateforme française d'Amazon pour acquérir la Sonos One en promotion. Alors qu'elle est vendue initialement à 229 euros, l'enceinte sans-fil (avec le service vocal Amazon Alexa intégré) voit son prix baisser à 179 euros dans le cadre du Black Friday 2019.Deux coloris au choix sont proposés pour l'enceinte : le noir ou le blanc. Au vu du tarif non négligeable pour le produit, Amazon permet à ses clients de payer l'enceinte en 4 fois sans frais ; ce qui correspond à 4 mensualités de 44,75 euros chacune. Et pour terminer, les frais de port sont gratuits pour une livraison à domicile ou en point relais.L'enceinte intelligente Sonos One offre un son riche et puissant avec l'assistant vocal Amazon Alexa pour contrôler simplement avec la voix votre musique. La Sonos One dispose de deux amplis numériques de classe D parfaitement accordés aux haut-parleurs.D'un poids de 1,85 kg, l'appareil mesure 161,45 mm de hauteur, 119,7 mm de longueur et 119,7 mm de profondeur. Côté alimentation, elle possède une prise universelle de 100-240 V. L'enceinte fonctionne sur votre réseau Wi-Fi (et non Bluetooth) avec un routeur compatible 802.11b/g et une bande de fréquence de 2,4 GHz pour une écoute musicale sans interruption.