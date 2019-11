Black Friday 2019 : Surface Pro 7 PC hybride Microsoft 12.3 Platine pour moins de 800€

25% de remise sur la Surface Pro 7 pour la Black Friday Week d'Amazon

Tout ce qu'il faut savoir sur le PC hybride de Microsoft

Il ne reste que quelques jours (voire quelques heures) pour profiter d'une remise immédiate de 25% sur l'achat du PC hybride Surface Pro 7 sur Amazon dans le cadre de la Black Friday Week du site marchand. Avec cette réduction, la Surface Pro 7 passe ainsi de 1069 euros à 799 euros.Au vu du tarif élevé du produit, Amazon suggère de le payer en 4 fois sans frais ; ce qui font 4 mensualités de 199,75 euros chacune. Et bien évidemment, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile ou en point relais.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques de la Surface Pro 7.Le PC hybride de Microsoft dispose d'un écran PixelSense de 12,3 pouces (avec une résolution 2736 x 1824px), d'un processeur Intel Core i5 3470, de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go en SSD et du système d'exploitation Windows 10 Famille.De couleur Platine, le PC embarque une autonomie moyenne de 5 heures, mesure 20,1 x 29,2 x 0,8 cm et pèse 776 grammes.