Black Friday 2019 Amazon : enceinte portable bluetooth Ultimate Ears Wonderboom à moins de 40€

Black Friday : la Ultimate Ears Wonderboom en promo sur Amazon

Une enceinte Bluetooth avec 10 heures d'autonomie

Comme vous le savez sûrement, le géant Amazon fait sa Black Friday Week jusqu'au vendredi 29 novembre 2019. À cette occasion, le site e-commerce propose une promotion sur l'achat de la Ultimate Ears Wonderboom.Alors qu'elle est initialement vendue à 99,99 euros, l'enceinte portable voit son prix dégringoler à 39 euros ; soit 61% de remise immédiate. Pour ceux et celles qui seraient intéressés, vous avez la possibilité de payer le produit en 4 fois sans frais (4 mensualités de 9,75 euros chacune). Enfin, la livraison est gratuite à domicile ou en point relais.Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leLa Ultimate Ears Wonderboom est une enceinte portable bluetooth qui bénéficie d'un son puissant avec une plage de fréquences allant de 80 à 20 khz.Cette enceinte Bluetooth passe-partout est rechargeable et dispose d'une autonomie de 10 heures. Idéale pour un usage extérieur, elle est étanche et est composée de matériaux de haute qualité. L'enceinte résiste aux chutes jusqu'à 1,5 mètre de hauteur.Enfin, la Ultimate Ears Wonderboom est livrée dans un coffret avec un câble micro-USB et une documentation utilisateur.