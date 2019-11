Pokémon Épée et Bouclier sur Nintendo Switch en promo chez Amazon

Un prix de lancement excelangue

La collection va s'agrandir

Nous sommes une nouvelle fois chez Amazon pour cette réduction concoctée pour les besoins du lancement qui se fera ce vendredi 15 novembre. Même s'il s'agit d'une précommande, la livraison reste gratuite en France métropolitaine. Les abonnés au service Amazon Prime (30 jours offerts puis 49€/an) pourront recevoir le jeu le jour de sa sortie sans frais supplémentaires. La garantie est valable pendant deux ans. Passons à la description du contenu de ces nouvelles versions.Dans Pokémon Épée / Bouclier, le joueur pourra explorer librement la région de Galar. Le titre développé par Game Freak a été entièrement pensé pour la Nintendo Switch. Les décors sont donc modélisés en 3D et il est enfin possible de contrôler la caméra librement. Le soft utilisera aussi les fonctionnalités réseau de la machine puisque des raids à 4 joueurs sont aussi de la partie. Ces combats coopératifs auront lieu face à des Pokémon géants aussi appelés "Dynamax".Mais ce nouveau Pokémon conserve tous les éléments qui ont fait le charme des précédents opus. Les duels sont toujours au coeur de l'aventure et la possibilité de capturer les monstres également. Au total, plus de 400 créatures pourront figurer dans votre Pokédex une fois votre périple terminé. Certains sont exclusifs à une version. Bref, vous connaissez les éléments majeurs de ce nouvel épisode qui débarquera dans quelques heures.Les versions Pokémon Épée et Bouclier sont concernées par ce tarif allégé pour le lancement. Vous trouverez un lien vers "Épée" en haut de cet article et vers "Bouclier" juste au-dessus de ce paragraphe. Vous n'avez plus qu'à succomber à une des plus grosses sorties de cette fin d'année.