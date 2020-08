Une GeForce RTX 2060 KO Gaming 6 Go en promo pour la fin des Soldes

Vous avez certainement un faible pour les derniers jeux du moment. Mais pour pouvoir profiter de graphismes sublimes, vous aurez besoin d'une carte adaptée aux jeux vidéo.

Heureusement, il n'y a pas grand-chose que la GeForce RTX 2060 KO Gaming ne sache pas faire. Dotée de 6 Go de mémoire vive dédiée, elle est capable de prendre en charge tous les jeux les plus gourmands, même avec l'ensemble des paramètres graphiques activés. Sa mémoire, de la GDDR6, est d'ailleurs la plus performante du moment.