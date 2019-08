🔥 Bon plan : TaoTronics casque Bluetooth avec réduction de bruit active à 62,99€ au lieu de 89,99€

Une réduction de 30% sur votre achat

Le casque bluetooth version TaoTronics

Pour voir le prix dupasser de 89,99€ à 62,99€, il suffit d'appliquer le code promotionnel que la Team Clubic est allée chercher spécialement pour vous. Ce code est à saisir avant de valider définitivement votre panier et de procéder au paiement. Il vous donc fera profiter de 30% de remise sur cet achat.Sans plus attendre, voici le code du fameux coupon promotionnel :. Il ne fonctionne que sur cet article. Vous pourrez l'utiliser jusqu'au 12 août inclus, ce qui vous laisse le temps de comparer les différentes offres sur les casques. Les stocks sont cependant limités, alors n'attendez pas trop longtemps pour acheter ce produit s'il vous intéresse. La livraison en point retrait est offerte sur cet achat.Comme il l'a été mentionné précédemment, le casque bluetooth de chez TaoTronics offre une réduction active du bruit pour une écoute plus agréable et toujours plus immersive. Un avantage très appréciable pour un casque qui affiche un prix déjà tout à fait raisonnable, même sans les 30% de remise. Le son en basse fréquence peut est ainsi être diminué au maximum de 96%.Le casque fonctionne pendant 2 heures avec la technologie active pour seulement 5 minutes de charge. Après une recharge totale de seulement 45 minutes, vous pourrez profiter de votre musique pendant 30 heures sans interruption. Les coussins et le serre-tête réglable garantissent une utilisation ultra confortable. Parce que les casques doivent également permettre de prendre sereinement tous nos appels téléphoniques, le microphone dispose lui aussi de la technologie de réduction de bruit et offre ainsi une transmission claire et stable.Notez que ce casque ne se plie pas et peut donc difficilement se ranger dans vos poches. Il est cependant livré avec une housse de rangement spécialement adaptée.