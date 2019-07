🔥 Amazon Prime Day : Fitbit Charge 3 bracelet d’activité forme & sport à 99,95€ au lieu de 149,95€

FitBit Charge 3 à moins de 100€

Charge 3 : une promo Prime Day

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesA l'occasion du Prime Day, le bracelet connecté sportvoit son prix baisser drastiquement. Si on le trouve régulièrement en promotion aux alentours de 120€, il est affiché en ce moment àseulement.C'est donc un excellent prix pour l'un des tous derniers objets connectés de la marque américaine. Cette offre est toutefois réservée aux possesseurs de l'abonnement Amazon Prime. Pour rappel, ce programme permet d'accéder à de nombreux avantages dont la livraison rapide gratuite pour seulement 5.99€/mois. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tester le service 30 jours gratuitement et sans engagement si jamais vous n'êtes pas sûr de vouloir sauter le pas.Conçu par Fitbit, le traqueur d'activité Charge 3 reprend les mêmes fonctions que la plupart de ses concurrents :L'appareil connecté fait d'ailleurs fort dans ce domaine puisqu'il gère pas moins dedont la course, la marche ou encore la natation. Une fois lié au smartphone, il utilise le GPS de ce dernier pour améliorer la précision des relevés. Notez qu'il est, il peut donc résister à une séance de natation ou aller sous la douche.Mais le Fitbit Charge 3 va aussi plus loin. Sonest capable d'afficher les notifications reçues sur votre smartphone. Il permet même de faire des exercices de relaxation basés sur la respiration.Vous l'aurez compris, le Charge 3 est un vrai petit bijou de technologie taillé pour tous les utilisateurs !