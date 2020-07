Soldes Amazon : la paire d'écouteurs Bluetooth Dudios au petit prix de 15,99€ !

Avec une seule charge, les écouteurs Dudios tiendront pendant quatre heures. Mais sachez que grâce au boîtier de charge inclus, l'autonomie totale pourra atteindre 24 heures ! De plus, la charge ne prend que 2h30 pour passer de 0 à 100%. Enfin, dernier atout non négligeable, ces écouteurs sont confortables et résistants à la sueur comme aux éclaboussures via la certification IPX5. Vous pourrez donc les utiliser en extérieur pendant votre sport.