Soldes Amazon : chute de prix sur les AirPods Pro et AirPods 2 !

Qui ne connait pas les AirPods d'Apple ? Moqués à leur sortie pour leur design rappelant, si l'on en croit certains, des cotons-tiges, ces petits accessoires se sont rapidement imposés de par le monde par leur côté pratique.

C'est bien simple, les AirPods sont le prolongement de l'utilisateur d'iPhone. Ils s'appairent en deux secondes, en cliquant sur une notification, sans besoin de passer par les réglages du Bluetooth de son appareil. Une fois sortis de leur boite de rangement et de recharge, ils se reconnectent automatiquement au smartphone, tout aussi rapidement.

Avec une durée d'écoute au total de plus de 20 heures, un accès à Siri et leur légèreté (quelques grammes par écouteur), adopter les AirPods au quotidien révèle de l'évidence pour tous les amateurs de musique et de podcasts. Leur seul défaut ? Les AirPods ne sont pas donnés….mais ça c'était avant les Soldes 2020 et les promotions proposées par Amazon.