French Days : belle promotion sur le clavier Logitech G910 Orion Spectrum

Si vous êtes à la recherche d'un clavier gamer abordable et performant, vous venez de le trouver. En effet, nous vous présentons sans attendre le clavier Logitech G910 Orion Spectrum vendu à 99,99€.

Amazon est mobilisé durant les derniers jours de ces French Days 2020. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne est toujours très malléable au niveau des modalités puisque la livraison à domicile reste gratuite. Un point retrait peut également être choisi sans frais supplémentaires pour cette livraison. Enfin, la garantie est logiquement limitée à une durée de deux ans. Cependant, une extension de deux ans pour lutter contre les pannes est disponible à 9,29€.

Ce clavier créé par Logitech est à destination des joueurs chevronnés. C'est pour cela qu'il propose pas moins de six touches G programmables. Elles vous permettront de réaliser certaines actions plus instinctivement durant vos parties. Toujours pour vous faciliter la tâche, des commandes multimédia dédiées sont aussi à l'ordre du jour. Grâce à ces dernières, vous pourrez par exemple régler le son via la molette sans sortir d'un jeu ou d'un film.