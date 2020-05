French Days : nouvelle promotion sur les AirPods Pro à saisir d'urgence

Les AirPods Pro sont équipés d'une technologie de réduction du bruit très performante. Vous obtiendrez un son très immersif à chaque instant. De son côté, le mode transparence permet de suivre une conversation normalement tout en gardant les oreillettes en place. Aussi, la puce A1 offre une réelle stabilité de connexion entre les écouteurs et l'appareil auquel ils sont reliés. La qualité sonore est saisissante !

Nous n'allons pas changer une équipe qui gagne car c'est Amazon qui est en charge de ce bon plan. Les modalités ne changent pas puisque la livraison chez vous est toujours gratuite (en France métropolitaine), tout comme la réception au sein d'un point retrait. La garantie est valable pendant deux ans et l'assurance AppleCare+ pour les casques audio de deux ans également est à 39€.

À la fois légers et discrets, les AirPods Pro conviennent à tous les usages. Ils sont par exemple taillés pour vous accompagner durant vos sessions sportives. N'ayez crainte car ils sont étanches face à la poussière et aux éclaboussures. Sachez aussi que trois tailles d'embouts en silicone sont incluses. Enfin, l'autonomie peut atteindre plus de 24 heures grâce au boîtier de charge.