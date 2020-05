La suite Office 365 Famille (PC & Mac) en promotion pour les French Days

Microsoft 365 Famille est en réalité le nouveau nom de la suite logicielle Office 365 Famille. Elle contient un éventail d'outils bureautiques dont la réputation n'est plus à faire : Word pour le traitement de texte, Excel pour les tableurs, PowerPoint pour les présentations sous forme de diaporamas, Outlook pour les mails… À ceux-là s'ajoutent également d'autres applications, telles que Skype, OneNote, Access et Publisher, pour créer une offre complète, compatible à la fois avec les PC et les Mac (à l'exception d'Access et Publisher, qui ne fonctionnent que sous Windows).

Si vous connaissez les produits de l'entreprise, vous vous demandez sans doute ce qui différencie Microsoft 365 Personnel de Microsoft 365 Famille. En réalité, les logiciels inclus sont les mêmes. En revanche, une nuance de taille les sépare : le nombre d'utilisateurs. Car avec un abonnement Microsoft 365 Famille, jusqu'à 6 personnes peuvent profiter des outils bureautiques (une seule, pour l'autre offre). Et chacune se verra attribuer 1 To d'espace de stockage en ligne, via OneDrive.