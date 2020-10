Amazon Prime Day : le clavier sans fil avec pavé tactile Logitech K400 Plus à prix cassé !

Le Logitech K400 Plus a été conçu pour contrôler à distance vos contenus depuis votre salon ou tout simplement votre canapé.



À propos des principales caractéristiques, le clavier sans fil est équipé d'un pavé tactile de 8,9 cm et d'une portée sans fil de 10 mètres (idéal pour se déplacer dans toute la pièce sans aucune interruption de connexion). Il est compatible sur les systèmes d'exploitation Windows (7, 8, 10 et version ultérieure), Android 5.0 (ou version ultérieure) et Chrome OS.