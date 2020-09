Bon plan : la carte microSDXC SanDisk Extreme Pro 64 Go + adaptateur SD à moins de 20€

Les possesseurs d'un smartphone ou d'une tablette cherchent à étendre la capacité de stockage de leur périphérique qui n'a sûrement pas assez de mémoire.

Grâce à cette carte microSDXC (référence SDSQXCY-064G-GN6MA), il sera donc possible de sauvegarder plus de photos et de vidéos. La SanDisk Extreme PRO peut aussi être utilisée pour les caméras d'action et les drones.

Homologuée A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides, elle bénéficie de vitesses de transfert jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.