Offre choc Amazon : l'Echo Dot 3e gen + 1 mois d'Amazon Music Unlimited pour 19,98 €

Précisons d'entrée de jeu que cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients Amazon Music Unlimited. Vous recevrez donc un mois d'abonnement gratuit au service de streaming mais vous devrez impérativement payer au moins un mois supplémentaire (soit 9,99€) à la formule individuelle. Vous pourrez toujours résilier ensuite. Concernant l'enceinte à proprement parler, elle se décline en quatre coloris et possède une garantie valable pendant deux ans.

L'Echo Dot de 3ème génération est une enceinte connectée qui délivre un son détallé et puissant. Elle vous servira à accéder à de nombreux services de streaming pour écouter de la musique comme Amazon Music, Apple Music, Spotify et bien d'autres. Pour cela, les commandes vocales via Alexa se tiennent à votre disposition. L'assistant lancera vos morceaux et pourra même vous donner la météo et les actualités.