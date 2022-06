Profitez d'une belle remise sur le POCO M3 grâce à ce code promo !

Le téléphone portable de Xiaomi est équipé d'un écran 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels pour un taux de rafraichissement à 90 Hz. Cette dalle tiendra parfaitement son rang au moment de mettre en valeur vos contenus préférés. On retrouve aussi un processeur Dimensity 700 qui permet au smartphone d'afficher une compatibilité totale avec la 5G. De plus, 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go viennent compléter le tableau.

Ainsi, malgré son positionnement en entrée de gamme, le POCO M3 Pro est capable de lancer des jeux récents et plusieurs applications en même temps, le tout sans être victime de ralentissements. Alors oui, ce n'est pas le plus puissant mais il devrait largement contenter les utilisateurs qui effectuent des tâches assez basiques avec leur mobile.

Tout cela sans compter le fait que le POCO M3 Pro saura se montrer très endurant puisque sa batterie dispose d'une autonomie d'environ un jour et demi. Quant à la triple caméra placée au dos du téléphone, elle servira à prendre quelques beaux clichés en plein jour. Bref, vous ne regretterez pas votre achat.