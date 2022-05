La montre connectée Amazfit est à moins de 45€ en ce moment !

Cette montre connectée est dotée d'un écran LCD de 1,34 pouces avec une définition de 320 x 300 pixels. Elle embarque aussi 512 Mo de RAM et 4 Go de stockage pour vos données (dont 2 Go réservés à vos musiques). Ce modèle est totalement étanche puisqu'il est capable de résister à une immersion jusqu'à 50 m de profondeur. Voilà qui est idéal pour la natation. De plus, la batterie dispose d'environ cinq journées d'autonomie avec une seule charge. Un bon résultat qui vous permettra d'utiliser la montre fréquemment sans risquer de tomber à court d'énergie.