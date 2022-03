La pompe à air électrique ultra-compacte de Xiaomi à prix mini pour l'anniversaire AliExpress

La pompe à air comprimé Xiaomi 1S est un petit objet doté d'un flexible avec des embouts pour aller sur tout type de trou. Ainsi vous allez pouvoir (re)gonfler un pneu de voiture, de vélo, un ballon très rapidement et sans aucun effort. Dès lors que vous sortez le flexible de son trou, la pompe se met en marche. Il faut ensuite choisir la pression qu'il faut atteindre et la pompe s'occupe de tout.

Pour les 12 ans d'AliExpress vous pouvez passer commande sur le site, cocher la case coupon et la recevoir chez vous pour seulement 37,57€ . La livraison est gratuite et se fait sous environ 3 semaines. Le timing parfait pour recevoir la pompe au moment où on ressort les vélos pour aller faire des petites sorties dominicales.