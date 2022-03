Le vidéoprojecteur ultra compact Wanbo T2 MAX est à prix choc

S'il ne faut retenir qu'une seule caractéristique du vidéoprojecteur de Wanbo, c'est d'abord sa petite taille. L'objet ne pèse que 900 grammes et ne mesure que 15 centimètres de haut pour 11 centimètres de large. Autant dire qu'il peut se faufiler partout et se faire discret.

Pourtant, une fois en place, le T2 Max affiche une très belle image en Full HD avec une prise en charge du flux 4K. L'image va de 40 à 120 pouces, offrant une diffusion sur tous supports, même les plus grands. Compatible HDR10, l'appareil dispose d'une correction trapézoïdale à 4 voies, remettant d'équerre l'image et offrant une expérience plus stable. Avec une luminosité de 5000 lumens ANSI, il s'adapte à l'éclairage de la plupart des pièces.

Wanbo a également conçu un T2 Max endurant et fiable. Son ampoule LED affiche une durée de vie de l'ordre des 20000 heures. Il bénéficie aussi d'une conception optique fermée. Il évite que la poussière ne s'y infiltre tout en assurant une bonne répartition de la chaleur.

Enfin, l'appareil se démarque par la simplicité de son utilisation. La répartition de la chaleur évite toute brûlure en cas de saisie pendant la projection. Le Wanbo T2 Max fonctionne sous Android, avec un écosystème mis au point par Xiaomi. On pourra y installer une foule d'applications compatibles. Avec sa prise en charge des écrans de téléphone portable, il pourra servir aux visioconférences et à divers usages professionnels.