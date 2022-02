A 159€, la tablette Lenovo Tab P11 chute à son meilleur prix (code promo)

Si vous souhaitez vous équiper avec une bonne tablette sans sabrer votre porte-monnaie, voici une belle opportunité qui se présente à vous chez AliExpress. En effet, en ce moment, les différentes versions de la tablette Lenovo Tab P11 sont à -30% sur la plateforme e-commerce. Ainsi, dans sa configuration comportant 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, la tablette Lenovo Tab P11 est à seulement 179€ au lieu des 255€ habituels .

Et plus encore que ce premier rabais de -30%, un code promo AliExpress vous permet encore de gagner 20€ et de faire chuter le prix à 159€ ! Rentrez donc le code promo SDFRF085 au moment du paiement, mais attention celui-ci ne fonctionne que jusqu'au 23 février prochain, 9h ! Pensez bien à sélectionner la livraison gratuite via colissimo également.