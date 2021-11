AliExpress casse le prix du vidéoprojeteur Xiaomi Wanbo T2 Max pour le Single Day

Voyons d'un peu plus près ce que Wanbo (une marque filiale de Xiaomi) propose avec ce T2 Max.

Avant toute chose, ce vidéoprojecteur tranche avec les modèles encombrants dont nous avons l'habitude. Il ne mesure que 11 centimètres de large pour 14 centimètres de profondeur et 15 de hauteur. Autant dire qu'il prend peu de place là où on le pose, et que l'on pourra facilement le déplacer d'une pièce à l'autre.

Une fois lancé, l'appareil diffuse une image full HD (1920 x 1080 pixels) sur une distance de projection de 1 à 5 mètres. La taille de l'image projetée peut aller de 40 à 120 pouces, une vaste fourchette susceptible de répondre à tous les besoins. Sa technologie LCD affiche une luminosité de 4000 lumens et s'accompagne d'une belle colorimétrie.

Le Wanbo T2 Max est finalement un modèle connecté. Compatible Bluetooth et WiFi, il peut s'appairer aux smartphones et tablettes Android et iOS. Et une fois notre film ou votre série favorite lancée, on profitera d'un système de suppression du bruit du ventilateur interne, ne laissant ainsi entendre que les deux hauts-parleurs de 3W du vidéoprojecteur.