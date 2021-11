Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est moins cher que jamais pour le Single Day

Avant d'en dire plus sur les caractéristiques de cet appareil, voici quelques détails sur l'offre de ce Single Day AliExpress. Sur le site, une fois le coloris choisi, on trouvera le Redmi Note 10 Pro à 303,32 € . Mais AliExpress propose aujourd'hui un nouveau code promo : entrez le code 11AE45 avant de valider votre panier. Vous profiterez de 45 euros de remise, soit un smartphone ramené à 258,32 €.

Le Redmi Note 10 Pro est ici proposé au format 128 Go avec 8 Go de RAM. Il est disponible dans trois coloris : gris, bleu et bronze. La livraison vers la France est gratuite via Colissimo.