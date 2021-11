Single Day : le TOP des offres Xiaomi, Samsung, OnePlus chez AliExpress

On commence par un petit smartphone d'entrée de gamme, le POCO M4 Pro disponible à 179€ au lieu de 199€ avec le code SDFRN069 . Pour le prix vous aurez un téléphone étonnamment compétitif et surtout tout neuf puisqu'il vient juste de sortir. Disponible en 4 Go de RAM avec 64 Go de ROM et 6 Go de RAM et 128 Go de ROM, il dispose de deux capteurs de 50 et 8 Mpx pour les photos, d'une batterie de 5000 mAh et d'un écran LCD de 6,6" avec une fréquence d'affichage de 90 Hz.