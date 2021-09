Xiaomi Pad 5, une alternative à l'iPad à prix choc chez AliExpress

AliExpress est désormais bien connue pour faire profiter à ses membres d'offres de lancement sur un grand nombre de produits, et notamment ceux en provenance du constructeur Xiaomi. La tablette Mi Pad 5 ne déroge pas à la règle et pour célébrer son lancement mondial, le revendeur en ligne vous permet de gagner pas moins de 158€ sur la version de base avec 128 Go de stockage et 199€ sur la version pourvue de 256 Go.

En effet, la Xiaomi Pad 5 sera commercialisée aux prix de 427€ et 498€, respectivement pour les versions 128 et 256 Go. Durant les premiers jours de vente, AliExpress vous fait profiter d'un tarif "early bird", soit une offre de lancement mise en place par ses soins. Les prix passent donc à 299€ et 349€, soit une belle réduction de départ pour vous permettre de gagner une somme rondelette sur l'achat de votre tablette.