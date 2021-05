Le casque Soundcore Life Q30 à un prix imbattable pour les French Days

Avec ses deux microphones, le Soundcore Life Q30 offre un son des plus clairs pendant les appels. Les voix sont captées avec précision et les autres bruits peuvent être annulés. Enfin, le casque fait également très fort en matière d'autonomie. En effet, il est capable de tenir 40 heures avec le mode de réduction du bruit activé. Il vous accompagnera ainsi toute une journée (et plus encore) sans la moindre difficulté.