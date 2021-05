Le purificateur d'air Xiaomi Mijia est à moitié prix en ce moment 🔥

Ce modèle dispose même d'un écran LED qui affichera toutes les informations importantes et notamment la qualité de l'air que vous respirez. Dans le but de simplifier son utilisation, le purificateur est compatible avec le contrôle à distance depuis un smartphone (via l'application Mi Home/Xiaomi Home) et les commandes vocales (Google, Alexa). C'est aussi un appareil très silencieux (31 dB) et relativement compact avec sa base plus petite qu'une feuille A4. Enfin, il ne consommera que 0,7 kWh en 24 heures.