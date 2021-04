Happy Days AliExpress : les écourteurs sans fil Xiaomi Redmi AirDots 2 à prix choc

Un premier, mais très important avantage des Airdots 2 de Xiaomi réside dans leur conception. Chacun de ces deux écouteurs ne pèse que quatre grammes. Autant dire qu'ils ne pèsent rien : une fois en place et la musique lancée, on les oubliera très rapidement.

D'ailleurs, personne d'autre que vous ne pourra remarquer ces écouteurs True Wireless. Avec un coloris noir, un format intra-auriculaire et un style totalement épuré, ils se font discrets, réduisant ainsi tout risque de vol. En tant qu'écouteurs Bluetooth, ils éviteront également les désagréments du fil relié à votre smartphone ou à votre tablette.

Xiaomi a conçu ses accessoires afin qu'ils soient les plus simples à utiliser. On dispose donc à tout moment de boutons de commande : constamment accessibles, ils permettent de prendre un appel, de mettre en pause la musique et de changer de piste. Tout ceci se fera d'un geste ou même à la voix grâce à l'assistant vocal.