L'aspirateur robot Roborock S7 voir son prix chuter pour l'anniversaire Alibaba

Seulement 434€ pour cet aspirateur-robot Roborock S7, l’un des plus performants de sa catégorie, voilà de quoi vous faciliter le nettoyage de vos sols. Retrouvez votre logement propre sans vous fatiguer et sans avoir besoin d’être chez vous pour passer l’aspirateur, voilà ce que propose cet aspirateur-robot.

Doté d’une technologie performante mêlant aspiration puissante avec une puissance de 2500 Pa et sa serpillière intégrée pour nettoyer en profondeur les carrelages et plancher, le Roborock S7 a tout pour plaire. Sa serpillère est montée sur un système à vibration sonique pour frotter énergiquement les sols et retrouver votre maison propre au retour du travail.

Du côté de la batterie, avec 5200 mAh, il dispose d'une autonomie maximale de 3 heures avant de retourner se charger tout seul, de quoi couvrir une grande surface en une seule fois.