Le OnePlus 8T à prix choc avec ce code promo pour l'anniversaire AliExpress

Ne vous fiez pas à la relative jeunesse de la marque OnePlus, le smartphone présenté aujourd'hui est une réussite et il est très complet. Equipé d'un processeur Snapdragon 865, il est capable de faire tourner les applications les plus puissantes sans ralentissement et il gère également bien le multitâche ou les jeux 3D.

Un de ses gros points forts se situe au niveau de l'écran, en effet sa dalle Oled de 6,55 pouces possède une définition FHD+ (2400 x 1080 px) et un taux de rafraichissement de 120 Hz. L'affichage sera précis, détaillé et extrêmement fluide quelle que soit votre activité.

Il possède une batterie de 4500 mAh et supporte la charge rapide "WarpCharge" à 65 W qui lui permet de se recharger totalement en seulement 40 minutes. Le téléphone tourne sous Oxygen OS 11, une surcouche d'Android 11 développée par le fabricant qui se rapproche beaucoup d'une version stock d'Android, tout en proposant de nombreuses fonctionnalités très agréables comme le mode Zen.