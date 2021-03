Xiaomi Redmi Note 10 : lancement exclusif et prix cassés chez AliExpress

Comme tout bon Pro qui se respecte, le Redmi Note Pro 10 embarque un processeur offrant de grandes performances pour tous vos besoins. Le Snapdragon 732G vous permet de jouer aux derniers jeux du moment dans d'excellentes conditions. La mémoire vive est elle fixée à 6 Go pour toujours plus d'applications ouvertes en arrière-plan et utilisables au moment même où vous le souhaitez.

Pour la partie photo maintenant, Xiaomi reste sur un quadruple module mais avec, et c'est une première à un prix aussi serré, un capteur principal grand angle de 108 mégapixels. Vos photos n'en sont que plus lumineuses et plus définies. En plus on retrouve un ultra grand-angle 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels avec zoom 2x. Même définition d'ailleurs pour le capteur de profondeur.

A l'avant la caméra poinçonnée dans l'écran pour élargir au maximum la surface d'affichage de l'écran, possède une définition de 16 mégapixels et promet déjà des selfies encore plus lumineux et riche de détails.

La batterie possède une capacité de 5020 mAh et bénéficie de la recharge rapide à 33W grâce au bloc secteur fourni avec le smartphone.