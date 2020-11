La trottinette électrique Xiaomi Mi Pro 2 en promotion pour les Hottes Days

Une fois en marche, cette trottinette favorise un impeccable confort de pilotage. En plus de ses pneumatiques anti-crevaison de 8,5 pouces, la Mi Pro 2 compte sur son guidon un écran multifonctions affichant 8 types de données : vitesse, mode de conduite, appairage du Bluetooth au smartphone… L'ensemble se commande à l'aide d'un seul bouton.

On ajoutera enfin à sa monture une bonne dose de sécurité, un système E-ABS réduisant ici la distance de freinage et permettant l'antiblocage des roues. Des phares sont présents à l'avant et à l'arrière, et celui disposé à l'arrière clignote lors du freinage. Ceci réduira le risque d'accident pour les personnes qui vous suivent.