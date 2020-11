Le OnePlus Nord est déjà disponible à prix cassé avant le lancement du Single Day

Le OnePlus Nord est le dernier-né de la gamme du constructeur chinois. Pour ce modèle la marque revient à ses fondamentaux à savoir une fiche technique clairement tournée vers le haut de gamme à un prix accessible à toutes les bourses. Et grâce au code promotionnel 11RAPIDE28, vous pouvez gagner quelques euros supplémentaires sur le montant de votre commande. Ce code est à saisir lors de la validation de votre achat.

L'appareil qui nous intéresse arbore un écran Fluid AMOLED de 6,44 pouces avec une définition Full HD de 2400 x 1080 pixels. Il recouvre presque l'intégralité de la face avant, qui ne comporte aucun bouton et seulement une caméra avant discrètement poinçonnée dans la dalle. Le design général de l'appareil est très agréable à prendre en main et mise sur la sobriété, mis à part son coloris bleu très élégant et original pour un smartphone.

A l'intérieur OnePlus n'a fait aucun compromis sur la puissance en optant pour un processeur Snapdragon 765G très puissant mais aussi compatible avec les réseaux 5G. Si vous avez la chance de vous trouver dans une zone couverte dans les prochains mois vous pourrez bénéficier des débits sérieusement augmentés de cette nouvelle génération de réseau mobile. L'appareil intègre également 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage pour l'ensemble de votre contenu et de vos applications. OxygenOS, la surcouche du constructeur basée sur la dernière version d'Android vous donne accès à toutes les nouveautés développées par Google mais aussi quelques raffinements logiciels maison vous permettant d'en faire toujours plus avec votre smartphone.