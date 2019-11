Plus de 130€ d'économies sur l'aspirateur-robot Roborock S5 Max dès aujourd'hui

Le Roborock S5 Max en promo pour le Single Day !

Un robot amélioré dans les moindres détails

Intelligence et polyvalence pour un sol toujours propre

Pour le lancement ce lundi 11 novembre, Roborock et Gearbest vous proposent une offre de lancement exceptionnelle. Initialement proposé à 539,85€, le Roborock S5 Max est disponible à 456,59€.Et comme si cela ne suffisait pas, Gearbest ajoute un coupon de réduction valable aujourd'hui uniquement sur votre commande, vous permettant de bénéficier d'une réduction supplémentaire de 54,90€ sur votre nouvel aspirateur robot. Le Roborock S5 Max est alors affiché au prix de 401,69€ seulement !Le Roborock S5 Max est une révision de l'aspirateur-robot S5, un des très grands succès de la marque chinoise soutenue par Xiaomi. Pour cette nouvelle version, le constructeur a amélioré chaque aspect technique de son appareil, pour offrir à la fois plus de puissance lors du nettoyage et une intelligence améliorée.Le design du robot ne change pas et conserve sa forme circulaire. Avec une épaisseur de seulement 10 centimètres, il peut ainsi passer sous la plupart des meubles pour récupérer la poussière qui s'y est glissée. Une large brosse centrale permet d'avaler les différents types de saleté présents sur le sol, comme les poils d'animaux. Une brosse latérale se charge quant à elle de récupérer la poussière coincée dans les coins ou près des plinthes pour un nettoyage à 100% de votre résidence.La navigation de l'appareil a été aussi revue avec plus d'une quinzaine de capteurs laser et de détection des objets, lui permettant de se repérer dans l'espace sans se buter contre vos meubles ou vos objets de décoration. Une puce quadricoeur permet d'analyser les données récupérées par le système de navigation et d'optimiser les déplacements de l'appareil selon la configuration de chaque pièce. Votre Roborock S5 Max peut ainsi nettoyer une maison rapidement et sans oublier un seul centimètre carré de surface à traiter.L'application mobile Roborock vous permet de programmer votre robot aspirateur selon les jours de la semaine mais également selon les pièces à travailler en priorité, pour une maison propre en toutes circonstances. Il peut également passer la serpillère avec un mode conçu pour faire briller vos sols. Un réservoir est intégré pour y verser de l'eau et lancer votre nettoyage complet pendant votre absence.