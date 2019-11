AliExpress 11.11 : Apple AirPods 2 à prix cassé pour le Single Day

Répétition générale avant le Black Friday

Jusqu'au bout de la nuit

Nous allons faire un petit tour chez AliExpress pour ce bon plan très intéressant. Comme toujours, la livraison est gratuite en France. Cependant, puisque l'article vient de Chine, vous devrez prendre votre mal en patience avant de le recevoir. En effet, comptez un peu plus de 2 semaines avant que le livreur ne vienne frapper à votre porte. Notez que vous pourrez être intégralement remboursé grâce à la protection acheteur de 60 jours si le produit est endommagé ou n'arrive pas à bon port. Enfin, n'oubliez pas de taper le code qui va suivre pour activer la promotion : PODS11.Les Apple AirPods 2 sont des écouteurs sans fil qui utilisent le Bluetooth pour se connecter à vos appareils. En les reliant à un produit de la marque à la pomme (iPhone, iPad, Mac...), vous bénéficierez d'une expérience d'écoute impeccable. Quelques fonctionnalités sympathiques sont à l'ordre du jour comme la compatibilité avec Siri. Mais ce n'est pas tout ! En effet, lorsque vous retirerez les écouteurs de vos oreilles, la musique se mettra automatiquement en pause. C'est absolument parfait si vous devez stopper votre écoute pour discuter avec quelqu'un.Inutile de préciser que les AirPods 2 profitent de performances sonores incroyables. La connexion entre les écouteurs et un appareil sera des plus stables grâce à la puce H1 intégrée. L'autonomie est également une grande qualité chez ce modèle. En une seule charge, les écouteurs pourront tenir pendant 5 heures en écoute (contre 3 heures en conversation). De plus, grâce au boîtier de charge inclus, les AirPods 2 pourront récupérer jusqu'à 3 heures d'autonomie en 15 minutes de charge. Au total, si vous avez toujours le boîtier sur vous, ils n'auront aucun mal à tenir une journée entière. L'état de la batterie pourra être vérifié en demandant directement à Siri.Avec les Apple AirPods 2, vous profiterez d'une expérience d'écoute exceptionnelle. Grâce à une connexion stable mais aussi à une autonomie généreuse et une construction légère, les écouteurs de la firme américaine figurent parmi les meilleurs du marché. Profitez donc du Single Day pour les obtenir à prix cassé.