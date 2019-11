AliExpress 11.11 : Apple iPhone 11 dès disponible dès 613€

11.11 AliExpress : une promo Apple avant le Black Friday

Un iPhone 11 au meilleur prix

Nous sommes chez AliExpress pour cette réduction. C'est plutôt logique puisque le groupe Alibaba (propriétaire du site) fut le premier à baisser ses prix durant le Single Day en 2009. La livraison standard est gratuite vers la France. Notez que vous devrez tout de même patienter environ 2 semaines et demi avant de recevoir la commande. Pour bénéficier de cette promotion, vous allez devoir utiliser le code que nous allons vous fournir. Il vous faudra le taper au moment de valider votre panier : APPLE11. Une garantie d'un an est également de la partie. À présent, évoquons les possibilités offertes par le smartphone. 'iPhone 11 est doté d'un écran 6.1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels. Cet habitué de notre section consacrée aux bons plans embarque un processeur Apple A13 Bionic et 4 Go de RAM. C'est bien la version 64 Go qui vous reviendra à 613€. Vous pouvez aussi choisir entre les modèles 128 Go et 256 Go. Quoi qu'il en soit, le mobile d'Apple dispose de performances irréprochables aussi bien en jeu que lorsque vous naviguerez sur l'interface et les applications. Aucun ralentissement n'interviendra.La partie photo est assurée par un double capteur 12 mégapixels + 12 mégapixels ultra grand-angle à l'arrière. Vous pourrez capturer des vidéos en 4K. Un dernier module 12 mégapixels est positionné à l'avant du smartphone. Grâce à la batterie 3110 mAh, l'iPhone 11 pourra tourner pendant environ 2 journées entières sans avoir besoin d'être rechargé. L'autonomie est donc un point fort de cet exemplaire.Si vous décidez d'acheter l'iPhone 11, vous aurez un mobile d'exception entre vos mains. Une fois de plus, Apple fait mouche en proposant un smartphone performant avec un écran magnifique et une autonomie monstrueuse. Le tarif très avantageux n'est valable que ce lundi 11 novembre. C'est donc à vous de jouer !