🔥 Vente flash AliExpress : Huawei Honor 8X à partir de 126,53€

Une remise de 10 € en plus des 18 % de réduction sur Aliexpress

Huawei Honor 8x, ce qu'il vous réserve

Rendez-vous donc chez Aliexpress pour découvrir le Huawei Honor 8X à partir de 126,53€ et profitez de la remise spéciale de Clubic avec le code promo :qui vous offre 10 € dès 70 € d'achat.Un bon plan à ne pas manquer si on considère que l'appareil est encore vendu chez la plupart des revendeurs aux alentours de 200 €.Le Huawei Honor 8X vous est proposé dans différents coloris, que ce soit en noir, bleu, rouge ou violet, faites votre choix. Aliexpress vous propose même de personnaliser votre achat en rajoutant des films de protection, un chargeur européen, des oreillettes, deux verres de protections ou encore des cadeaux-surprises !L'Honor 8X fonctionne comme tous les autres Huawei sous Android 8.1. Le Honor 8X de Huawei dispose d'un écran « fullscreen » de 6,5 pouces (résolution de 2340*1080 pixels) il est équipé d'un processeur kirin 170, d'une mémoire vive de 6 Go et d'un espace de stockage de 128 Go extensible à 256 Go avec une carte micro SD. Il possède deux espaces carte SIM, l'un pour une nano SIM et l'autre disponible soit pour une nano SIM soit pour une MicroSD. L'appareil photo est équipé de nombreuses options comme le mode grande ouverture ou le HDR, d'un capteur dorsal de 20 MP et d'un capteur frontal de 16 MP.