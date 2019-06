⚡ Bon plan : notre sélection de smartphones en promotion à moins de 100€

Directement à l'essentiel

Découvrez nos 5 smartphones à moins de 100€

Bien entendu, il est important de préciser d'entrée de jeu que vous ne croiserez pas des smartphones haut de gamme dans cet article. Nous sommes allés pécher ces bonnes affaires sur AliExpress et vous découvrirez peut-être des exemplaires que vous ne connaissiez pas auparavant. Si les mobiles qui vont suivre ne brillent pas pour leurs performances, ils sont bien souvent très solides et vont à l'essentiel. Cela ne les empêche pas pour autant d'embarquer quelques fonctionnalités utiles.Ainsi, nous allons détailler succinctement chaque modèle avec leurs spécificités techniques mais aussi les caractéristiques majeures qu'ils possèdent. Comme souvent avec AliExpress, la livraison vers la France est gratuite sur la plupart des smartphones que nous allons vous présenter. Nous vous encourageons tout de même à bien consulter la page de chaque produit afin de prendre connaissance de toutes les modalités à ce niveau. Concernant le code promo, il s'agit de, 10€ à partir de 70€ d'achat et valable juqu'au 23/06.Retrouvez tous les bons plans AliExpress Commençons donc avec le smartphone. Il possède un écran 5.85 pouces avec une définition de 1512 x 720 pixels. Son processeur est un Mediatek 6739 à 1.3 GHz et il est équipé de 3 Go de RAM et d'une mémoire interne de 32 Go. Pour la partie photo, nous retrouvons un capteur arrière de 16 mégapixels et un à l'avant de 13 mégapixels. Il s'agit d'un modèle étanche avec une norme IP68 qui lui permet d'être immergé à plusieurs mètres de profondeur pendant 30 minutes.Ensuite, nous avons le mobile. Cet exemplaire très abordable embarque un écran 5.7 pouces d'une définition de 1498 x 720 pixels.Un processeur Mediatek 6739 est toujours de la partie, en plus de 2 Go de RAM et 16 Go d'espace de stockage interne. En ce qui concerne la photo, nous avons droit à un double capteur 16 mégapixels + 5 mégapixels à l'arrière et un autre de 8 mégapixels en frontal. Vous aurez entre les mains un téléphone sans fioriture qui va à l'essentiel.Passons maintenant autoujours chez AliExpress. Au niveau de ses caractéristiques, nous avons droit à un écran 5.5 pouces d'une définition de 960 x 480 pixels. Une fois de plus, c'est le Mediatek 6739 qui est à la place du processeur et il est épaulé par 2 Go de RAM et d'une mémoire interne de 16 Go. Pour vos photos, vous devrez utiliser le capteur 8 mégapixels positionné au dos du smartphone. La résistance est de mise puisque ce modèle est étanche.Continuons en évoquant lelui aussi. Le processeur Mediatek 6739 est toujours de la partie avec ses 2 Go de RAM et 16 Go d'espace de stockage. Pour ce qui est de l'écran, il fait une diagonale de 5.5 pouces pour une définition de 960 x 480 pixels. La caméra arrière atteint 8 mégapixels et celle à l'avant 5 mégapixels. Bref, un exemplaire quasi-similaire au N10.Enfin, terminons sur ce smartphone. Il embarque un écran 5.5 pouces d'une résolution de 1920 x 1080 pixels. Le processeur est un Mediatek MT6750T et ce mobile est équipé de 3 Go de RAM et d'une mémoire interne de 32 Go. Le capteur photo arrière affiche 13 mégapixels au compteur et celui en frontal pour les selfies 8 mégapixels. Il s'agit sans doute du meilleur rapport qualité-prix de cette sélection.Il ne vous reste plus qu'à faire vos courses !