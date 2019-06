⚡ Bon plan : Blackview BV9600 Pro à partir de 312,59€

Une config robuste

À lire aussi : Comparatif 2019 : quel est le meilleur smartphone ?

Une solidité sans faille

Nous sommes toujours chez AliExpress pour cette réduction. Pour ce qui est des caractéristiques techniques de ce smartphone , il est composé d'un écran AMOLED 6.21 pouces d'une définition de 2248 x 1080 pixels. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Helio P70 de MediaTek accompagné de 6 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go. Pour la partie photo, c'est un double capteur 16 + 8 mégapixels qui est placé à l'arrière et un de 8 mégapixels est positionné en frontal.Retrouvez tous les bons plans AliExpress Là où lebrille particulièrement, c'est dans sa construction. En effet, il s'agit d'un modèle extrêmement robuste qui lui permet de résister à l'eau et à la poussière. La norme IP68 vous permettra de l'immerger pendant 30 minutes jusqu'à 3 mètres de profondeur. Il possède aussi un capteur d'empreinte digitale ainsi que Face ID. La batterie 5580 mAh est compatible avec la charge sans fil 10 W.Une garantie d'un an est fournie et la livraison se fera dans un délai maximal de 5 jours. Les frais de port sont offerts.Plus deClubic :