⚡ Bon plan : Google Pixel 2 à partir de 236€

Profitez d'une réduction sur le Google Pixel 2 !

Un point sur les caractéristiques principales du Google Pixel 2

En ce moment et ce, jusqu'au 24 juin 2019 inclus, la plateforme AliExpress permet à ses membres de profiter d'une réduction de 25% sur l'achat du Google Pixel 2. Le smartphone est en effet disponible à partir de 236€, en fonction du modèle choisi.Les clients ont ainsi le choix entre : les modèles 64 Go/128 Go dans un coloris blanc, les modèles 64 Go/128 Go dans un coloris noir et les modèles 64 Go/128 Go dans un coloris bleu.Si vous passez commande dès maintenant, la livraison gratuite à votre domicile se fera sous 16 jours et vous bénéficierez d'une garantie d'un an. Le Google Pixel 2 dispose notamment d'un écran AMOLED de 5 pouces (pour une résolution de 1920x1080 pixels), de 4 Go de RAM, de 64 Go/128 Go d'espace de stockage, du processeur Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835, d'une batterie de 2700mAh, d'une caméra frontale de 8 MP, du système d'exploitation Android 8.0 Oreo, d'un système de reconnaissance d'empreintes digitales et d'un connecteur USB Type-C.