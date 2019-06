🔥 Bon plan Aliexpress : Blackview MAX 1 à partir de 335€

Blackview Max 1, un smartphone efficace ...

À lire aussi : Smartphones, notre comparatif

... mais également un projecteur

Retrouvez tous les bons plans AliExpress Le Blackview Max 1 a tout d'un téléphone classique. Il est équipé d'un écran AMOLED de 6 pouces en 2160 par 1080 pixels, de 6 Go de ram et 64 Go de stockage, d'une batterie conséquente de 4680 mAh, le tout tournant sur un processeur Helio P23 MT6763T.Côté photo, l'appareil embarque un capteur de 16 mégapixels à l'avant, ainsi qu'à l'arrière, un élément appréciable pour prendre des selfies de qualité. Précisons également que le système d'exploitation est un Android 8.1. La (très) bonne nouvelle, c'est que vous pourrez faire baisser le prix du produit de 10€ avec le code exclusif :, valable jusqu'au 23 juin.Comme tous les smartphones Blackview, sa structure est solide et durable. Son épaisseur de 10,2 mm lui permet également d'embarquer un mini projecteur laser sur le haut du téléphone.Ce composant permet de projeter un image en 720p, à 50 lumens, et est équipé d'un autofocus et d'un correction de l'angle automatique. De quoi afficher une jolie image stable dans une pièce sombre !Plus deClubic :