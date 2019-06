🔥 Bon plan : smartphone Vivo Z5x à partir de 182,71€

Profitez de votre réduction

À lire aussi : Smartphones, notre comparatif

Prenez de jolies photos grâce au Vivo Z5x

Pour que cette offre vaille vraiment le coup, entrez le codeau moment de passer en caisse. Vous verrez votre facture s'alléger de 10 euros. Le montant minimum pour bénéficier de cet avantage est de, vous pouvez donc l'utiliser sans problème pour ce smartphone. Attention, elle n'est valable quealors ne tardez pas à vous décider. Pour ne rien gâcher, le site offre en plus desen ce moment !Le smartphone séduira les amateurs de photos et vidéos grâce à ses(de 16 0MP, 8 0MP et 2MP), mais aussi avec, qui éclaircit sans trop dénaturer, les paysages les plus sombres. Pour profiter de vos images, l'écran fait 6.53 pouces avec une résolution de 2340 x 1080p en plein écran. Côté autonomie, la batterie a une capacité de 5000 mAh.