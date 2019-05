🔥 French Days : le smartphone Blackview Original A30 à 66,36€

Un smartphone pour les petits budgets

Ce mobile commercialisé pars'adresse clairement aux utilisateurs qui ne cherchent pas à se procurer un modèle avec des performances de haut vol. Ici, il est plus question d'un smartphone d'entrée de gamme équipé d'un écran IPS 5,5 pouces (avec une protection incluse dans le pack) dont la définition est de 1132 x 540 pixels. Le mobile embarque un processeur Mediatek MT6580, de 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne.Pour réaliser des vidéos ainsi que des clichés, vous devrez passer par le capteur arrière atteignant 8 mégapixels. En frontal pour les selfies, c'est un capteur 5 mégapixels qui répond à l'appel. Côté autonomie, c'est une batterie 2500 mAh qui est présente et cette dernière offre 6 heures de fonctionnement en une seule charge.La livraison standard est gratuite vers la France et comptez environ 16 jours pour recevoir votre commande.N'oubliez pas, pendant les French Days, AliExpress vous fait profiter de deux codes promos :