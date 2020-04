Offre flash pCloud : l'abonnement Familial + Crypto à 400€ pendant seulement 12 heures !

Pourquoi Clubic recommande la solution pCloud ?

Une interface intuitive

Chiffrement optionnel

Bon rapport capacité/prix

Un abonnement pour toute la famille

Une sécurité optimale

Tout d'abord, précisons que cette offre exclusive est disponible dès maintenant et sera disponible au meilleur prix (400€) pendant 12h seulement. Ensuite, le prix augmentera de 3€ chaque heure. Autant dire qu'il ne va pas falloir trop attendre si cette offre pCloud vous intéresse !La formule en question rassemble un abonnement pCloud Familial avec l'option Crypto. Une fois les 400€ déboursés, vous aurez accès à cet espace pour le restant de vos jours. Vous n'aurez pas à ressortir votre porte-monnaie au bout de plusieurs mois ou années. À présent, passons aux caractéristiques de ce forfait qui devrait satisfaire tout le monde.Ainsi, vous aurez accès à un espace de stockage en ligne de 2 To. Sachez aussi que le trafic du lien de téléchargement est de 2 To également et que vous profiterez de 30 jours d'historique de corbeille. C'est idéal pour récupérer un fichier effacé par mégarde. Au total, quatre personnes de votre famille peuvent utiliser ce compte et obtenir leur propre espace personnalisé. Vous pourrez aussi partager des fichiers avec d'autres utilisateurs via des liens générés par vous soins, utiliser des lecteurs audio comme vidéo intégrés ou encore visionner n'importe quel fichier et uploader à distance.En plus du chiffrage 256-bit AES et de la protection des canaux TLS/SSL pour sécuriser vos données, cette formule embarque pCloud Crypto. Cette option renforce encore plus l'intégrité des fichiers stockés dans l'espace via un chiffrement côté client et une confidentialité complète au niveau du serveur. Il s'agit d'une manière simple pour chiffrer et déchiffrer n'importe quel dossier. Les informations personnelles resteront confidentielles à chaque instant.Une fois encore, pCloud propose un espace en ligne fonctionnel et totalement sécurisé. Vous n'avez rien à craindre et toute votre famille pourra aussi en profiter. Une offre à saisir sans tarder puisqu'elle disparaîtra dans quelques heures seulement.